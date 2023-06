Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Am vierten Spieltag der Regionalliga Südwest sind die Fußballerinnen des SC Siegelbach in einer Auswärtspartie gefordert. So treten sie am Samstag (18 Uhr) beim VfR Wormatia 08 Worms an. In der Nibelungenstadt will das Team von Cheftrainer Jesse Schaaf den ersten Sieg in dieser Saison klarmachen.

Nach der unglücklichen 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den Liga-Neuling SG Fidei wollen die jungen Siegelbacherinnen dieses Mal ihre Chance auf Punkte nutzen. Dabei will die Mannschaft