Frei nach Loriot: War früher wirklich mehr Lametta? Barbara Rheinhardt, Leiterin der Theatergruppe Inkognito, mit Faible für den Humor Loriots weiß Bescheid.

Ja, ich glaube schon, dass es früher mehr Lametta an den Weihnachtsbäumen gab, in Gold, in Silber oder ganz bunt auch. Früher hingen weniger Kugeln an den Bäumen, dafür halt Lametta und die Kerzen waren noch echte Wachskerzen. Deren Licht wurde dann schön vom Lametta reflektiert und sorgte für einen Glitzerfaktor. Das Lametta wurde ja teilweise sogar gebügelt, damit es mehrere Jahre im Einsatz sein konnte.

Wir hatten früher, als ich Kind war, immer Lametta am Baum. Mit Anfang 20 bin ich ausgezogen, seitdem hatte ich eigentlich kein Lametta mehr am Baum. Heute geht der Trend aus meiner Sicht eher zu ausgefallenen Christbaumkugeln, man findet sogar Weihnachtsgurken, auch kleine Frösche sind mir schon untergekommen. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal einen Kunstbaum, der nadelt nicht, allerdings fehlt mir der Tannenduft schon ein wenig. Wir haben uns dafür entschieden, weil er weniger Arbeit macht, nach vier Wochen nicht einfach weggeworfen wird und die Naturbäume oftmals durch Pestizide belastet sind. Lametta benutzen wir auch beim Kunstbaum nicht.

Adventskalender

