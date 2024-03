Markant war sie, die US-Siedlung am Nordhang Kaiserslauterns. Mit weitläufigen Grünanlagen prägten sie das Stadtbild von den frühen 1950ern bis zum Abriss ab 2011. Das Docu Center Ramstein wirft nun einen Blick auf diese Siedlung. Die Schau war schon in Kaiserslautern zu sehen.

Fliegerstraße und Blutacker gibt es noch. Aber sonst ist alles verschwunden, was das ehemalige Viertel der US-amerikanischen Offiziere einst ausmachte. Das Docu Center Ramstein (DCR) zeigt zahlreiche historische Fotos und Objekte aus seinen Beständen. Episoden und ganz persönliche Erinnerungen ergänzen die Sonderausstellung über ein besonderes Wohnviertel in „K-Town“.

Das Besondere an dem Viertel war schließlich, dass sie in enger Nachbarschaft zu den Häusern der deutschen Bevölkerung lag. Zwischen den Anwohnern entwickelte sich eine Nachbarschaft, man lernte sich kennen – und vieles vom „American Way of Life“ färbte auch auf die Deutschen ab.

Die Siedlung im Norden Kaiserslauterns befand sich inmitten eines deutschen Wohngebiets und war nicht umzäunt. Bis 2008 hielt die Nachbarschaft an, dann zogen die letzten Amerikaner aus. Das gesamte Areal wurde abgerissen und neu gestaltet. Statt der zuvor großzügigen Aufteilung mit großen Grünflächen ist einer engen Bebauung gewichen.

Ausstellung geht ins Docu Center

Im November war bereits die Ausstellung, die an diese ungewöhnliche Siedlung und 60 Jahre deutsch-amerikanischer Geschichte erinnert, im Wadgasserhof in Kaiserslautern zu sehen. Noch bevor sie 2011 von der Bildfläche verschwand, hatte Ausstellungskurator Michael Geib, der bis 2022 Leiter des Docu Centers in Ramstein war, eine Begehung der Fliegerstraße unternommen und zusammen mit dem Fotografen Thomas Brenner den Zustand des Viertels, quasi das letzte Kapitel dieser Geschichte, dokumentiert. Die Gruppe konnte sich damals einige der Wohnungen ansehen. Ansichten aus diesem Innenleben sind auch in der Ausstellung zu sehen, die jetzt in Ramstein gezeigt wird.

Termin

Die zweisprachige Ausstellung ist bis 5. Mai täglich von 14 bis 17 Uhr (außer montags) auf dem Gelände des DCR (Schernauer Straße 46) in Ramstein zu sehen.