Der 18-jährige Felix Köhler (TSG Kaiserslautern) hat sich abermals für die deutschen Tischtennis-Meisterschaften qualifiziert. Diese finden am Samstag und Sonntag in Saarbrücken statt. Gesucht werden dann wieder die nationalen Meister im Einzel, Doppel und Mixed.

Das heißt für den Schüler der Düsseldorfer Tischtennis-Eliteschule, nicht weit fahren zu müssen. „Deutsche Meisterschaften direkt vor der Haustür, das fühlt sich angenehm an. Ich muss nicht so weit fahren. Ist nicht ganz die Heimat, ist aber mehr zu Hause“, sagt Köhler, der nach seinem souveränen Auftritt bei der DM-Qualifikation auf die deutsche Spitzenklasse trifft. Nun könnte der Donnersberger auf Gegner wie den deutschen Tischtennisstar Dimitrij Ovtcharov (Fakel Orenburg), Qui Dang (Borussia Düsseldorf), Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt), Steffen Mengel (Post SV Mühlhausen) oder auch Ricardo Walther (ASV Grünwettersbach) treffen.

Auftaktmatch gegen Dimitrij Ovtcharov möglich

Solch einem Duell wird Köhler bereits im Auftaktmatch nicht aus dem Weg gehen können, denn gespielt wird im K.o.-System. Nicht gemeldet haben von den Hochkalibern Timo Boll und Patrick Franziska. „Meine Chancen schätze ich nicht so groß ein. Ich habe keinerlei Erwartungen an mich selbst. Ich gehe einfach locker ins Turnier rein. Genieße es, gegen einen Topgesetzten in der ersten Runde zu spielen“, sagt Köhler, der zu den Jüngsten im Teilnehmerfeld gehört.

Vorbereitet hat er sich indes wie gewohnt. „Ich habe mich diese Woche in Düsseldorf vorbereitet, fühle mich gut“, erzählt der amtierende Pfalzmeister, der bei der TSG Kaiserslautern in der 3. Bundesliga spielt und sich in der jüngsten Vergangenheit in glänzender Form zeigte. Im Doppel wird Köhler an der Seite des Rheinländers Jonas Christmann (TG Wallertheim) antreten. „Im Mixed habe ich aktuell noch niemanden“, sagt er, der als einziger Akteur des Pfälzischen Tischtennisverbandes für diese Titelkämpfe qualifiziert ist.