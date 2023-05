Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Feldpostbriefe waren in Kriegszeiten das wichtigste Bindeglied zwischen den Soldaten an der Front und ihren Angehörigen in der Heimat. Allein während des Zweiten Weltkriegs sollen bis zu 40 Milliarden Briefe und Postkarten verschickt worden sein. Zwei bewegende Bücher dokumentieren, was zwei Männer aus dem Lauterer Land an die Daheimgebliebenen schrieben.

Als ich kürzlich mit meiner Frau ein Konzert im Pfalztheater besuchte, wurden wir auf Vermittlung der RHEINPFALZ-Spendenaktion „alt – arm – allein“ von drei Frauen aus