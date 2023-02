Laut Polizei blieb es bei der Partie zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Holstein Kiel am Samstag auf dem Betzenberg weitestgehend friedlich. Rund 40.000 Zuschauer verfolgten die umkämpfte Begegnung im Fritz-Walter-Stadion, darunter rund 1000 Gästefans. Die An- und Abreise der Zuschauer ist laut Polizei nahezu reibungslos verlaufen. Vor und nach dem Spiel sei es jedoch vereinzelt zu Körperverletzungen und dem Raub von Fanutensilien gekommen. Die Betroffenen haben laut Polizei aber keine schwerwiegenden Verletzungen davongetragen. In zwei Fällen seien die Tatverdächtigen bereits ermittelt worden.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde beim Einsatz unter anderem durch Kräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt.