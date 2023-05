Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Nach dem ersehnten ersten Sieg in der Oberliga-Meisterrunde gegen den FV Engers (3:0) stehen für die U21 des 1. FC Kaiserslautern zwei richtig schwere Aufgaben an. Zunächst geht es am Samstag (14 Uhr) zum Spitzenreiter TSV Schott Mainz. Eine Partie, auf die sich alle freuen.

Am Donnerstagabend holten sich die Spieler des 1. FC Kaiserslautern II ihre von Bistro-Wirtin Ilse Freyermuth versprochene Belohnung für den Sieg gegen Engers in Form eines Burger-Essens im Sportpark