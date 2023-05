Als Vorbereitung auf anstehende Ironman-Wettkämpfe waren zwei Athletinnen und ein Athlet des 1. FC Kaiserslautern am Start über die Mitteldistanz (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 km Rad, 21,2 km Laufen).

Peggy Zimmer startete in Samorin in der Slowakei. Für diesen Wettkampf hatte sie sich im letzten Jahr in St. Pölten (Österreich) als Fünfte in der Altersklasse 50 qualifiziert. Bei 14 Grad kaltem Wasser, starkem Wind auf der Radstrecke und sommerlichen Temperaturen auf der herausfordernden Laufstrecke kam sie nach 5:09:59 Stunden als Drittplatzierte bei den Frauen ab 50 Jahre ins Ziel.

Claudia Spang war im Kraichgau beim Ironman 70.3 am Start. Für sie war es ein Vorbereitungswettkampf für die Challenge in Roth. Dort geht es über die Langdistanz (3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad, 42,2 Kilometer Laufen). Im Kraichgau, bekannt für seine schwere Radstrecke, finishte sie nach 7:18:30 Stunden als Siebte in der AK F60. Bis auf das Laufen zeigte sie sich mit dem Wettkampf zufrieden.

Daniel Reuland startete in Ingolstadt. Auch er wird am 25. Juni an der Challenge in Roth teilnehmen. Nach seinem Debüt in Frankfurt beim Ironman 2022 hat er sich in diesem Jahr einiges vorgenommen. Das Ergebnis über die etwas reduzierte Rad- und Laufstrecke zeigt seine gute Verfassung. Nach 1,9 Kilometern Schwimmen, 82 Kilometern Rad und 20,5 Kilometern Lauf kam er nach 4:27:01 Stunden ins Ziel und belegte den 25. Platz in der AK M40.