Wer im Stubaital wandern geht, den erwartet eine neue Hängebrücke samt Aussichtsplattform. Der Blick geht weit ins Tal hinein.

Neustift (dpa/tmn) - Im Stubaital ist eine mehr als 100 Meter lange Hängebrücke für Wanderer eröffnet worden. Sie führt an einem Berghang 46 Meter über den Boden und eröffnet einen Fernblick auf den Ort Neustift und bis zum Gletscher am Ende des Tals. Darauf weist der Tourismusverband des Stubaitals hin.

Die Brücke ist Teil einer Erweiterung des Sunnenseit'n Wegs, der von der Mittelstation Froneben im Ski- und Wandergebiet Schlick 2000 auf nun acht Kilometer Länge bis nach Kartnall bei Neustift führt. Wie der Name schon sagt, verläuft er an Südhängen, also der Sonnenseite des Tals. Oberhalb der 110 Meter langen Hängebrücke wurde auch eine Aussichtsplattform namens Neustiftblick eröffnet.

Das Stubaital liegt in Tirol, etwa 15 Kilometer südlich von Innsbruck.