Der letzte Makel auf dem Messeplatz verschwindet: Gut ein Jahr nach der Eröffnung des Hampton-by-Hilton-Hotels in der Fischerstraße wird der Erdberg auf dem Parkplatz abgetragen. In Auftrag gegeben habe die Arbeiten die Betreiberin und zugleich Bauherrin, die IFA-Immobiliengesellschaft, bestätigt Projektleiter Hans-Jürgen Lichter. „Wir transportieren die Erde nach Saarbrücken, wo sie für ein anderes Bauvorhaben verwendet wird.“ Ursprünglich waren die Erdmassen für den Bau eines Seniorenzentrums auf einer weiteren Teilfläche des Geländes in der Fischerstraße angedacht: Insgesamt 120 Pflegeappartments, 16 Tagespflegeplätze und 38 betreute Wohneinheiten waren im Gespräch. Das Projekt wird nun allerdings nicht umgesetzt: Die Stadt möchte die dafür benötigte Teilfläche nicht verkaufen.