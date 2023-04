Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der kleine Kasten ist schwarz, hat in etwa die Größe einer Keksdose und heißt Amperix. Die Kiste, oder genauer die Technik, die darin verbaut ist, hilft bei der Regulierung der Energie, die in einem Haus produziert und verbraucht wird. Entwickelt wurde das Teil am Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM und ist mittlerweile so erfolgreich, dass es mit der Firma Wendeware eine Ausgründung dafür gibt.

„Die Magie in dem Kasten kommt aus dem Haus“, sagt Jochen Marwede, der Vorstand der Wendeware AG, und verweist auf das Fraunhofer ITWM. Dort setzt man sich schon länger