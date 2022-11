Die Hochschule Kaiserslautern kommt mehr und mehr auf dem Campus Kammgarn an. Mensa, Bibliothek, Rechenzentrum und Verwaltung sind bereits umgezogen. Jetzt steht das neue Laborgebäude mit der alten Sandsteinfassade vor der Fertigstellung.

Anfang der Woche hat die Anlieferung der ersten beiden Großgeräte für das Labor- und Werkstättengebäude H der Hochschule Kaiserslautern begonnen. Damit sei ein wichtiger Schritt zum Endausbau des Campus an der Schoenstraße gemacht worden, erklärte ein Sprecher der Hochschule.

Großgeräte für mehrere Millionen Euro

Bei den angelieferten Großgeräten handelt es sich zum einen um einen Rollenprüfstand und Motorenprüfstand für 2,6 Millionen Euro und zum anderen um ein Hochspannungslabor für 1,4 Millionen Euro und damit um Anlagen, die im Fachbereich Angewandte Ingenieurwissenschaften eine bedeutsame Rolle in Lehre und Forschung spielen werden. Das Labor- und Werkstättengebäude H, in das die Großgeräte nun eingezogen sind, ist das letzte von drei Neubauprojekten auf dem Campus Kammgarn der Hochschule Kaiserslautern. Mit einer Nutzfläche von rund 9600 Quadratmetern ist es auch das größte, zudem das technisch anspruchsvollste.

Insgesamt wird die Anlieferung der Großgeräte, zerlegt in Einzelteile und sicher verpackt in Holzkisten, mit zahlreichen Lkw-Transporten mehrere Wochen in Anspruch nehmen. Parallel wird in den vorgesehenen Räumen die erforderliche Infrastruktur eingebaut, etwa die Verlegung von Leitungssystemen, spezielle Bodenbeläge kommen.

Ein Hochspannungslabor und ein Windkanal

Das Land Rheinland-Pfalz investiert in den Bau rund 74 Millionen Euro. Mit zusätzlichen rund 10,7 Millionen Euro finanziert das Land die Erstausstattung mit Großgeräten. Dazu zählen ein Hochspannungslabor, ein Windkanal, ein Rollenprüfstand und Motorenprüfstand, ein reflexionsarmer Schallraum, also ein fast „schalltoter Raum“, ein Shakerfundament für Versuchsanordnungen zum Schwingungsverhalten von Materialien, ein Pumpenprüfstand sowie eine Hebebühne. Für die Realisierung des Neubaus H, wie auch für den Gesamtausbau am Campus Kammgarn, ist die Niederlassung Kaiserslautern des Landesbetriebs Liegenschafts- und Baubetreuung zuständig.