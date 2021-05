Es gibt sie als Katzen, Autos, Hochhäuser, Zelte und als Smiley-Gesichter in allen erdenklichen Varianten: Emojis. Die kleinen Symbole sind aus unserer Kurznachrichten-Kommunikation nicht mehr wegzudenken. Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE) befassen sich mit der Verwendung der kleinen Symbole und welche Emotionen sie transportieren. Dabei kann es zu Verwechslungen kommen.

Der lächelnde Smiley, der, der leicht rote Bäckchen hat: Das ist der Lieblingsemoji von Simon Scherr. Der 32-jährige Informatiker, seit 2014 in Diensten des IESE, nutzt in seiner privaten Kommunikation auch die kleinen, nützlichen Bildchen. Aber: Er hat auch ein professionelles Interesse, wie seine Mitmenschen die Symbole verwenden. Im Zentrum dabei: Emotionen. Genauer: Welches Gefühl soll mit welchem Emoji ausgedrückt oder unterstrichen werden? Dazu läuft am IESE eine Studie, für die noch Teilnehmer für eine Online-Umfrage gesucht werden.

Das Interesse an den Emojis und den damit transportierten Emotionen fußt in der Auswertung von Nutzer-Rezensionen von Apps, also den kleinen Programmen, die ein Smartphone so praktisch machen. Das Nutzerfeedback sei für die App-Entwickler immens wichtig. „Nutzer wollen zufriedengestellt werden“, sagt Scherr. Deshalb müssten die Emotionen in den Rückmeldungen entschlüsselt werden. Die Feedbacktexte könnten, allein aufgrund der schieren Menge an Rückmeldungen, nur sehr aufwendig ausgewertet werden, was in der Praxis kaum zu schaffen sei, so Scherr. Da Nutzer aber auch auf Emojis zurückgriffen, konzentriere sich ein Aspekt der Auswertung auf die kleinen Symbole.

Grafische Emoticons gibt’s seit den 1990er Jahren

Die Emojis haben ihre Wurzeln in bestimmten Zeichenkombinationen von Schreibmaschinen und später Computern. Das bekannteste Emoticon dürfte das einfache, lächelnde Gesicht sein, eine Aneinanderreihung von Doppelpunkt, Bindestrich und dem Klammer-zu-Symbol: :-) Grafische Emoticons oder Smileys wurden in den 1990er Jahren eingeführt, als sich zum einen Mobiltelefone immer weiter verbreiteten, aber auch die Messenger-Dienste bei Computern aufkamen. 2010 wurden die Emojis standardisiert.

Schon über 3000 Menschen haben laut IESE an der Studie teilgenommen. Laut Scherr läuft gerade Teil drei der Studie, es stehe aber bereits fest, dass es auch einen vierten Teil geben werde. Kernergebnis der Studie: Die meisten Emojis werden von Menschen sehr ähnlich wahrgenommen. Laut Scherr konnten 93 Prozent der Teilnehmer ein Emoji genau einordnen, ob es entweder positiv oder negativ gemeint ist. 80 Prozent der Menschen gelingt es auch, das Emoji einer spezielleren Emotion, etwa Wut, Angst, Freude oder Trauer, zuzuordnen. „Das ist die gute Botschaft: Die meisten Emojis werden von vielen Menschen gleich wahrgenommen.“

Unterschiedliche Deutungen sind möglich

Allerdings: Es bilden sich bei einzelnen Emojis auch unterschiedliche Verwendungsmöglichkeiten heraus, so genannte Cluster. Scherr nennt als Beispiel das Symbol, das entfernt an das Gemälde „Der Schrei“ von Edvard Munch erinnert. Eine Gruppe Menschen nutze „den Schrei“, um eine Überraschung auszudrücken, ordne dem Emoji also eine positive Emotion zu. „Es gibt aber auch eine Gruppe, die es negativ auslegt, eher ,Oh mein Gott’ damit ausdrücken will“, erklärt Scherr. Das könne durchaus zu Missverständnissen in der (schriftlichen) Kommunikation der Kurznachrichtendienste führen. Zumal ja bei den getippten Texten keine Mimik, Gestik oder sonstige Kommunikationssignale transportiert würden, so Scherr.

Auch der äußerst beliebte Affe, der sich die Augen zuhält oder der Smiley, der einen einzelnen Tropfen an der Stirn zeigt, bleiben von Missverständnissen nicht verschont. Der Affe kann zum einen ausdrücken, dass man etwas nicht sehen will, andererseits kann er auch „Ich schäme mich“ ausdrücken. Dem Smiley mit dem einzelnen Tropfen werden ebenfalls unterschiedliche Bedeutungen beigemessen: „Mir ist heiß“ steht hier „Das ist mir peinlich“ gegenüber.

Bisher habe sich gezeigt, dass unterschiedliche Anwendungen von Emojis unabhängig vom Geschlecht sind, auch das Alter spiele kaum eine Rolle, hat Scherr herausgefunden. „Generell nutzen jüngere Menschen aber öfter Emojis.“ Die Auswahl wird auf jeden Fall immer größer. Jedes Jahr kommen laut Scherr etliche neue Emojis dazu.

Info