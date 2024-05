Am kommenden Mittwoch, 8. Mai, gibt die hiesige Band Die Üblichen Verdächtigen, kurz DÜV, ein Konzert in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Am kommenden Mittwoch, 8. Mai, gibt die hiesige Band Die Üblichen Verdächtigen, kurz DÜV, ein Konzert in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die professionelle Unplugged-Band hat es sich zur Aufgabe gemacht, vom „normalen“ Coverband-Genre Abstand zu nehmen und etwas ganz Besonderes auf die Beine zu stellen. Alle Musiker stammen aus der Region und sind durch eine Vielzahl ihrer bisherigen Bandprojekte bekannt – was auch den etwas ungewöhnlichen Bandnamen erklärt. Zum Programm gehören Songs von Journey, Silbermond, Zaz, The Eagles, Mike and the Mechanics, Spandau Ballett, Keith Urban und Pe Werner – ein Mix aus Rock, Pop, Folk und Country. Mit fünf Solosängerinnen und –sängern ist das musikalische Spektrum mehr als breit. Karten für das Konzert am Abend vor Christi Himmelfahrt gibt es unter Telefon 06381 424-496, im Netz unter www.ticket-regional.de und (mit Rabatt für Card-Inhaber) beim RHEINPFALZ-Ticket-Service direkt hier auf dieser Seite.