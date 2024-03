Einbrecher haben am Wochenende mehrere hundert Kilogramm Metall und andere Rohstoffe von einem Firmengelände in Sembach gestohlen.Wie die Kriminalpolizei berichtet, ereignete sich der Vorfall zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 22 Uhr, in der Junker Straße. Die Täter verschafften sich Zugang zum Firmengrundstück und brachen in die dortigen Gebäude ein. Der angerichtete Schaden summiert sich auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Noch unklar ist, wie die Täter das Diebesgut vom Gelände geschafft haben. Hinweise – unter anderem auf auffällige Fahrzeuge, die am Wochenende in der Nähe des Firmengeländes unterwegs waren – nimmt die Kaiserslauterer Polizei entgegen unter der Telefonnummer 0631 3692620. rhp