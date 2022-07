Was in Stadt und Kreis Kaiserslautern am Mittwoch wichtig war – und am Donnerstag in der Zeitung steht.

In einem Aufruf wollten wir von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen, welche zehn Dinge man in Lautern gemacht haben muss. Seit einigen Wochen stellen wir die Ausflugsziele vor, die die meisten Leserstimmen erhalten haben. Jetzt ist Platz 7 dran, der Gelterswoog.

Schon immer haben es Manfred Seip Fahrzeuge mit einem Dach aus Stoff angetan. Und seit 1976 besitzt er den Inbegriff eines offenen Autos: Der Käfer-Cabriolet ist für viele noch heute Ausdruck automobiler Lebensfreude.

Was im August 1972 als ein Jugendhaus des SOS-Kinderdorfs in der Berliner Straße gegründet wurde, hat sich im Laufe der Jahre zu einem umfangreichen Angebot zur Unterstützung von Jugendlichen und deren Familien entwickelt. Am Donnerstag feiert das SOS-Kinderdorf Kaiserslautern sein 50-jähriges Bestehen.

Die Polizei hat einen Autofahrer gesucht, der in der Nacht zu Mittwoch am Opelkreisel einen Unfall gebaut hatte. Der Unbekannte ließ das Unfallauto einfach vor Ort stehen, montierte die Kennzeichen ab und flüchtete. Zumindest der Halter ist mittlerweile ermittelt.

In einer Zeit, die der Gastronomie stark zugesetzt hat und noch immer zu schaffen macht, haben sich Christine und Marco Schäfer einen persönlichen Traum verwirklicht. Ein Restaurant sollte es sein, das es hier noch nicht gibt. Entstanden ist das „Wallis 46“.

Das Projekt „Nachhaltige Stadt“ (vorher: Stadtumbau) kostet deutlich mehr als geplant – und als gefördert wird. Daher muss das Vorhabenpaket abgespeckt werden. Wo der Rotstift angesetzt wird.

Nicht nur in der Stadt, auch im Landkreis Kaiserslautern machen sich die Verantwortlichen Gedanken, wie auf eine Gasmangellage in den Verbandsgemeinden am besten reagiert werden kann. Wie sehen die Optionen aus?