Nach der kurzen Pause zwischen den Jahren sind die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern wieder in der Oberliga gefordert. Am Sonntag (11 Uhr) empfangen sie zum Rückrundenauftakt in der Barbarossahalle den Dürkheimer HC II.

„Eine interessante Partie“ erwartet TSG-Coach Andreas Gillmann und zeigt sich recht zuversichtlich, dass sein Team den Heimvorteil zu nutzen vermag und das Duell mit dem namhaften Gegner für sich entscheidet. In der Vorrundenbegegnung trennten sich beide Mannschaften 4:4 unentschieden. Auch wenn die Buchenlocher, die zur Pause mit 4:2 führten, damals nur einen Punkt einstrichen, werteten sie ihren ersten Saisonauftritt als Erfolg und gingen dementsprechend selbstbewusst die nächsten Ligaspiele an. Und tatsächlich folgten zwei Siege; zunächst gegen den TV Alzey und dann gegen den HC Speyer. Damit hatten sich die Kaiserslauterer in den Kreis der um die oberen Plätze kämpfenden Teams katapultiert.

Doch der Höhenflug fand im vierten Ligaspiel ein jähes Ende, im damaligen Topspiel beim Ligaprimus Kreuznacher HC zog die TSG mit 2:7 den Kürzeren. Trotz der ergebnismäßig klaren Niederlage hatten Andreas Gillmanns Schützlinge dem Meisterschaftsfavoriten Nummer eins einen ansprechenden Kampf geliefert, was man von ihrem nächsten Auftritt nicht sagen konnte. Da waren sie im Saar-Pfalz-Derby gegen den HTC Neunkirchen völlig von der Rolle und verloren verdientermaßen mit 1:5. Nach zuvor vier Auswärtsspielen war es gegen den HTC die erste Saisonpartie vor heimischer Kulisse. Die so verheißungsvoll begonnene erste Saisonhälfte fand für die TSG-Herren mit dieser krachenden Niederlage also ein betrübliches Ende.

Zurück auf Anfang

Verständlich, dass Gillmann mit den Seinen wieder in die Erfolgsspur zurück will. Gelingen kann dies gegen die technisch starke Dürkheimer Mannschaft, die möglicherweise mit dem Altinternationalen Christian Mayerhöfer antritt, aber nur, wenn die Lauterer es schaffen, an ihre starken Auftritte in der Anfangsphase der Hallenrunde anzuknüpfen.

Bekommen sie es doch mit einem Kontrahenten zu tun, der vor ihnen in der Tabelle steht. Als Ligazweiter rangiert der DHC II zwei Plätze und drei Punkte vor den Buchenlochern. Ähnlich wie diese mussten die Dürkheimer, die nach dem Remis gegen die TSG drei Siege in Folge verbuchten, schmerzlich erfahren, dass mit dem Kreuznacher HC nicht zu spaßen ist. Mit 0:5 unterlagen sie im letzten Spiel des alten Jahres dem Spitzenreiter, der mit fünf Siegen aus fünf Spielen eine makellose Vorrunde spielte.

Obgleich der DHC II folglich nur noch eine Nebenrolle im Meisterschaftskampf spielt und die TSG ihre Hoffnung auf einen der vorderen Plätze begraben musste, dürfen sich die Zuschauer am Sonntag doch auf ein reizvolles Oberligaduell freuen.