Nach nur einem Sieg aus den letzten sieben Spielen sehnt die von großem Verletzungspech geplagte Perspektivmannschaft des TuS Dansenberg II das Saisonende herbei. Die englische Woche mit drei Spielen innerhalb von nur sechs Tagen kommt zur Unzeit. Im Rheinhessen/Pfalz-Derby der Handball-Oberliga will sich das Team am Sonntag (18 Uhr) gegen die HSG Worms so teuer wie möglich verkaufen.

Bis Ende Mai stehen für die Schwarz-Weißen noch fünf Spiele auf dem Programm. Dem Heimspiel gegen Worms folgt am Dienstag (20 Uhr) das Auswärtsspiel beim TV Nieder-Olm. Am Freitag (20