An der Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern werden drei Abteilungen der Berufsausbildung aufgelöst. Tischler, Feinwerkmechaniker und Kfz-Mechatroniker werden künftig nicht mehr ausgebildet.

Damit verliert die Meisterschule für Handwerker (MHK), die unter der Trägerschaft des Bezirksverbands Pfalz steht, „ein Drittel ihrer Schüler“, konstatiert Bezirkstagsvorsitzender Theo Wieder und sieht darin „eine dramatische Entscheidung“. Da die Anzahl der Ausbildungssuchenden immer weiter zurückgeht, „möchte das Wirtschaftsministerium die duale Ausbildung stärken, also die Praxis in den Betrieben und die Theorie in der klassischen Berufsschule“.

Am Montag tagte in Mainz der Landesausschuss für Berufsbildung zur MHK. „Ich gehe davon aus, dass dies die finale Entscheidung war“, sagt Wieder. Ab dem nächsten Schuljahr werde die MHK keine neuen Auszubildenden mehr in den drei Berufen aufnehmen.

Bezirksverband und Schule suchen jetzt gemeinsam nach anderen Möglichkeiten, „Berufsqualifikation für Migranten“ könnte eine Alternative sein, die sich allerdings erst im Ideenstadium befinde.

