Die Nachricht vom zweiten Lockdown hat bei Dominique Engler, Altistin am Pfalztheater, sofort negative Erinnerungen ans Frühjahr geweckt. Der Unterschied: Obwohl das Bühnenhaus seine Türen für Zuschauer ab dem 2. November bis voraussichtlich Ende November schließen muss, dürfen Künstler weiterhin proben. „Das hat die Situation im Gegensatz zum Frühjahr für Künstler geändert“, sagt Engler.

Ob einige ihrer Projekte, wie das Chor-Weihnachtskonzert am 6. Dezember, die am 12. Dezember premierende Komische Oper „Die Italienerin in Algier“