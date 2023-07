Diesel aus einer Baumaschine abgezapft und dafür Zucker in den Tank gefüllt, hat ein bislang unbekannter Täter in Niedermohr. Das teilt die Polizei mit. Demnach verschaffte der Unbekannte sich zwischen Donnerstag, 6. Juli, 17.30 Uhr, und Dienstag, 11. Juli, 8 Uhr, Zutritt auf eine Baustelle, die sich in der Verlängerung der Straße „Wagnerstal“ und der K6 auf einem Feldweg befindet. Wie die Beamten berichten, zerstörte er dort ein am Tankdeckel befindliches Vorhängeschloss und entwendete etwa 50 Liter Diesel. Danach kippte er eine größere Menge Zucker in den Kraftstofftank, wodurch Sachschaden in nicht unerheblicher Höhe entstand. Die Polizei Landstuhl sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06371 8051850 entgegengenommen.