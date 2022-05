Ein mehr als 200 Meter langes Kupferkabel haben Diebe in der Nacht auf Dienstag von einer Baustelle in der Straße „Am Hühnerbusch“ gestohlen. Zwischen 15 und 7.30 Uhr machten sie sich an dem Kabel zu schaffen, berichtet die Polizei. Sie geht davon aus, dass das Kabel von den Dieben vor Ort zerschnitten und mit einem Fahrzeug abtransportiert wurde. Der Schaden wird auf mindestens 4500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0631 3692250 entgegen.