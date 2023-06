Eine Grableuchte aus Bronze haben Diebe laut Polizei von einem Grab auf dem Friedhof in Hütschenhausen gestohlen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Freitag 18 Uhr bis zum Samstagmorgen. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen.