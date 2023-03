Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Montag schwebte sie ein, steht bereits am Platz, ist aber bis Mittwochmittag noch verhüllt: Die Skulptur „I love KL“, die ihren Standort auf der Wiese vor dem Pfalztheater bereits eingenommen hat, wird am Mittwoch (11 Uhr) offiziell übergeben. Sie soll nicht nur den Vorplatz schmücken, sondern auch Impulse setzen.

Bevor heute die Skulptur relativ leicht enthüllt werden kann, stand am Montag Schwerstarbeit. Das rund eine Tonne schwere und sechs Meter breite Kunstwerk wurde mit Hilfe eines Feuerwehrkrans