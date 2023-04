Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Michael Müller ist der neue Präsident des Pfälzischen Schachbundes (PSB). In einer für den PSB schwierigen Phase hat der 38-Jährige dieses Amt übernommen. Was er sich vorgenommen hat, um Schach in der Pfalz attraktiver zu machen, darüber spricht er in einem Interview mit der RHEINPFALZ. Aber auch darüber, was ihn an diesem Kampf der weißen gegen die schwarzen Figuren fasziniert.

Herr Müller, Sie sind der neue Präsident des Pfälzischen Schachbundes, aber natürlich auch Schachspieler. Wann haben Sie zuletzt einen König auf dem Schachbrett matt gesetzt?

Matt