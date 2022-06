Der Stadtteil Mölschbach hat am Wochenende Grund zum Feiern. Der im Süden von Kaiserslautern und im Herzen des Pfälzerwaldes gelegene Ort feiert 800. Geburtstag. Eine Kulturnacht am Freitag bietet Comedy, Musik und Lichtkunst, zum Festakt am Samstag werden Gäste aus der französischen Partnergemeinde Douzy erwartet.

„Wir sind bei den letzten Vorbereitungen“, so Ortsvorsteher Jörg Walter. Wenn er von „wir“ spricht, meint er den Verein „Wir sind Mölschbach“, den er vor einem Jahr zur Vorbereitung und Durchführung des Jubiläumsjahres ins Leben gerufen hat. Die große Unbekannte für Walter ist das Wetter am Wochenende.

Die Festivitäten starten am Freitag, 18.30 Uhr, mit der „Mölschbacher Kulturnacht“. Sie ist Bestandteil der „Langen Nacht der Kultur“, die am Samstag in der Innenstadt über die Bühne geht. Ort des Geschehens ist der Platz zwischen Turnhalle und Grillhütte. Ursprünglich sei der Kerweplatz im Gespräch gewesen. „Doch wir wissen nicht, wie das Wetter wird.“ Bei Regen greife Plan B: Die Kulturnacht wird in die Turnhalle verlagert. Die fasse je nach Bestuhlung zwischen 140 und 170 Personen, so Walter.

Das Programm der Kulturnacht kann sich sehen lassen. Den Auftakt mit einer Comedyshow macht die international bekannte und in Mölschbach lebende Kabarettistin Erin Crouch mit ihrer deutschen Kollegin Amanda. Anlässlich des Jubiläums hat sich eigens die „Mölschbacher Jazzcombo“ gegründet. Ihr gehören Janna Uhry-Ganz (Gesang), Philipp Huchzermeier (Piano) und Volker Ganz (Saxophon) an. Zum Bühnenprogramm tragen sie Jazz-Standards bei. Unterstützung erhalten sie von Isabel Manes (Bass) und Matthias Kurz (Schlagzeug). Es folgen Auftritte der Easy Swing Big Band der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie sowie der Uni Big Band Kaiserslautern.

Ab 23 Uhr wird eine Licht-Installation die Blicke der Besucher auf die kleine Kirche St. Blasius richten. Dazu werden die Lichtkünstler Ingo Bracke und Hans Trinkaus die Fassaden und den Innenraum der katholischen Kirche in ein Farbenmeer verwandeln.

Das Dorffest am Samstag steht im Zeichen der deutsch-französischen Freundschaft. Dazu erwartet der Ortsvorsteher auf dem Platz vor der Turnhalle eine Delegation mit Bürgern aus der Partnergemeinde Douzy in den französischen Ardennen. Ab 14 Uhr hat die Kita Waldwichtel auf dem Kerweplatz ein Kinderprogramm vorbereitet. Parallel lädt die benachbarte Daubenhauerei zu einer Besichtigung ein. Mit den Gästen aus Douzy und mit Mölschbacher Künstlern startet um 19 Uhr der Festakt zum Jubiläum in der Turnhalle.

Walter weist darauf hin, dass die Veranstaltung in und um die Turnhalle nur zu Fuß erreichbar ist. Besucher, die mit dem Auto nach Mölschbach kommen, haben die Möglichkeit, ihr Fahrzeug in der Ortsmitte zu parken. Am Samstag jedoch erst nach der Vorführung der Kindertagesstätte. Die von dem früheren Ortsvorsteher Ernst Asel 1994 herausgegebene Ortschronik werde derzeit überarbeitet. Zusammen mit Informationen und Bildmaterial der 800-Jahrfeier soll sie im Herbst neu herausgegeben werden. Noch bis November wird Mölschbach mit einer Reihe von Veranstaltungen an das Jubiläum erinnern.

Im Internet sind alle Infos zum Fest zu finden.