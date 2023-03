Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor fast anderthalb Jahren sind die Stimmen verstummt. Die Pandemie hat den Chorgesang seither schwer gebeutelt. Für den rund 600 Mitglieder starken Verein „Hobby Singers“ aus Erfenbach war das Aus besonders schwerwiegend. Jetzt aber zeichnet sich ein Lichtschein an: Am Dienstagabend will Klaus Holzhauser erstmals wieder den Takt angeben.

Zwei, drei – und Auftakt: Nein, bei Null muss Klaus Holzhauser glücklicherweise nicht wieder beginnen. Klar: Die vielen Titel aus dem reichhaltigen Repertoire bedürften durchaus einer