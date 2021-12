Ob die Rütschhofstraße in Wiesenthalerhof reine Fahrradstraße werden soll, daran scheiden sich die Geister. Von der Stadtverwaltung ist geplant, sie für einen Versuchszeitraum von sechs Monaten am Wochenende für Autos zu sperren. Dagegen gibt es eine Petition – die auch der Oberbürgermeister auf Facebook geteilt hat.

Die Rütschhofstraße ist Teil der Pendlerradroute Bachbahn und damit die direkte Verbindung über den Lautertal-Radweg von Otterbach in die Stadt. Im Bauausschuss wurde unter Sitzungsleitung von Peter Kiefer (FWG) der Plan, die Straße als unechte Fahrradstraße auszuweisen – das heißt, Radverkehr hat Vorrang gegenüber dem motorisierten Verkehr, Tempo 30 gilt ohnehin schon – einstimmig angenommen. Beim Vorschlag, die Straße versuchsweise für sechs Monate für den Autoverkehr zu sperren, sind die Meinungen jedoch geteilt; mit der knappen Annahme des Plans fühlt sich vor allem der Ortsbeirat übergangen, der sich dagegen ausgesprochen hatte. Aus zeitlichen Gründen fiel noch keine endgültige Entscheidung im Stadtrat.

Anwohner Marcel Frazao hat eine Petition gegen die Fahrradstraße eröffnet. Die 500 angepeilten Unterschriften waren bereits am sechsten Tag erreicht, deutlich schneller als er erwartet hatte. Deshalb will er die Petition schließen und am Freitag einreichen. Einige SPD-Stadtratsmitglieder zum Beispiel haben öffentlich unterzeichnet, Michael Kunte (Grüne) wirbt auf Facebook dafür, dass die Straße „verkehrsberuhigt wird“. Und der im Kreuzhof wohnende Klaus Weichel (SPD), Oberbürgermeister der Stadt, unterstützt die Petition durch Teilen auf Facebook.