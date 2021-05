Den zweiten, eher ungewöhnlichen 1. Mai hintereinander begingen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und die Mitgliedsgewerkschaften am Samstagvormittag mit einer Mini-Kundgebung an der Treppe des Rathauses. „Es war schön, mal wieder ein paar Kollegen vor Ort zu treffen“, berichtete Marcel Divivier-Schulz, DGB-Regionalgeschäftsführer in Kaiserslautern der RHEINPFALZ. „Wir wollten auch unter Pandemie-Bedingungen Flagge zeigen.“ Am Nachmittag gab es eine bundesweit organisierte digitale Erste-Mai-Kundgebung. Divivier-Schulz hofft auf Lockerungen für Veranstaltungen rund um die Bundestagswahlen im Herbst. Und blickt auf den 1. Mai 2022. „Jörg Köhlinger vom IG-Metall-Bezirksverband Mitte sollte eigentlich 2020 schon reden, wir haben es jetzt noch einmal um ein Jahr verschoben.“