„Nie wieder Krieg. In die Zukunft investieren statt aufrüsten!“: Unter diesem Thema gedachte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) beim Antikriegstag am Dienstag in kleiner und friedlicher Runde den Opfern des Zweiten Weltkriegs. Auch 75 Jahre nach Kriegsende forderten die Redner auf dem Philipp-Mees-Platz Bürger und Politiker zum Handeln auf.

„Was uns von dem Volk vor 75 Jahren unterscheidet, sind unsere Erfahrungen und unsere Geschichte“, rief Marcel Divivier-Schulz, Regionsgeschäftsführer des DGB, ins Gedächtnis.