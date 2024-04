Zum DFB-Pokal-Finale zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Bayer Leverkusen am 25. Mai in Berlin wird es kein Public Viewing im Kaiserslauterer Fritz-Walter-Stadion geben. Das teilte der FCK auf Nachfrage mit. „Da alle FCK-Mitarbeiter rund um das Pokal-Finale in Berlin benötigt werden, ist es für uns leider nicht möglich, ein Public Viewing anzubieten“, heißt es von Stefan Roßkopf, Leiter der Unternehmenskommunikation des Zweitligisten.

Am 2. April hatten über 17.000 FCK-Fans das Pokal-Halbfinale der Roten Teufel gegen Saarbrücken auf Großleinwänden auf dem Betzenberg verfolgt. Womöglich wird es für das Pokal-Endspiel aber ein Alternativangebot geben. Die Stadt Kaiserslautern stimme sich aktuell mit dem FCK, Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdiensten ab, „um gemeinsam die Möglichkeiten einer Kooperation im Rahmen des DFB-Pokal-Finales und etwaiger Relegationsspiele zu eruieren“, informiert die Pressestelle im Rathaus. Und weiter: „Ein Public Viewing in der Innenstadt ist erklärtes Ziel.“ Wo eine solche Veranstaltung stattfinden könnte, schreibt die Stadt noch nicht.

