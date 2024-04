Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 25. Mai spielt der 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal-Finale gegen Bayer Leverkusen in Berlin. Alle, die keine Karten bekommen, dürfen diesmal nicht auf ein Public Viewing im Fritz-Walter-Stadion hoffen. Womöglich gibt es aber ein Alternativangebot in der Stadt.

Über 17.000 FCK-Fans hatten am 2. April das Pokal-Halbfinale der Roten Teufel gegen Saarbrücken auf dem Betzenberg verfolgt.