Schade, dass es zum Pokal-Finale kein Public Viewing auf dem Betze gibt. Die Stadt tut gut daran, eine Alternative anzubieten.

Wer weiß, wann der 1. FC Kaiserslautern das nächste Mal in einem DFB-Pokal-Finale steht. Seit der letzten Endspielteilnahme sind 21 Jahre vergangen. Zwischenzeitlich haben Fans, Verein und Stadt vier Jahre Drittklassigkeit erlebt. Und wieder geht die Abstiegsangst um. Diese Erfahrungen haben gezeigt, wie wichtig es ist, auch die schönen Momente zu feiern und zu genießen. Viele, die es mit dem FCK halten, werden sich gerne daran erinnern, welch tolle Stimmung nach dem Aufstieg 2022 in der Stadt herrschte. Es ist schade, dass der FCK zum Finale kein Public Viewing im Stadion anbieten kann. Dass die Stadt in Kooperation mit dem Verein ein Alternativangebot in der Innenstadt auf die Beine stellen will, ist absolut richtig. So gelingt es, etwas Endspielatmosphäre von Berlin nach Kaiserslautern zu holen.