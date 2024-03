Bei den deutschen Judo-Einzelmeisterschaften (U18) in Leipzig hat Leon Hermann vom JSV Kaiserslautern in der Klasse bis 50 Kilogramm Silber gewonnen.

Leon Hermann, Schüler am Heinrich-Heine-Gymnasium, präsentierte sich bärenstark, gewann die ersten beiden Kämpfe jeweils innerhalb einer Kampfzeit von unter 35 Sekunden. Im Poolfinale hielt ihm der Gegner aus München dann immerhin ganze 49 Sekunden stand, bis er sich geschlagen geben musste und der Lautrer ins Halbfinale einzog.

Dort wehrte sich der Konkurrent aus Frankfurt/Oder lange gegen permanente Angriffe von Hermann. Vor Ende der regulären Kampfzeit entschied Hermann im Bodenkampf – seine stärkste Disziplin, wie ihm vom Heimtrainer André Wittek bescheinigt wird – durch einen Armhebel den Kampf für sich und zog ins Finale ein.

Maxima Zink erreicht Platz sieben

In Tim Nebenführ (FC Petersberg) stand ihm ein in der Judoszene bekanntes großes Talent im Kampf und Gold und Silber gegenüber. Nach einem intensiven und ausgeglichenen Kampf schnappte sich Nebenführ nach einer kleinen Unachtsamkeit des Lautrers mit einer kleinen Wertung, die er bis zum Ende der vierminütigen Kampfzeit halten konnte, den Sieg und damit den Meistertitel.

Der JSV Kaiserslautern hatte in Maxima Zink (bis 57 kg) eine weitere DM-Starterin. Nach vier Kämpfen errang Zink in ihrem ersten Jahr in der U18-Klasse Rang sieben.