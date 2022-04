Die Deutsche Staatsphilharmonie gastiert am Freitag, 8. April, 20 Uhr, mit dem Programm „Spiele und Kulmination“ in der Fruchthalle. Mit dabei ist die mit mehreren Preisen ausgezeichnete Geigerin Tianwa Yang, es dirigiert Michael Francis.

„Lichtes Spiel“, ein Werk des bedeutenden zeitgenössischen Komponisten Wolfgang Rihm, wurde 2010 vom New York Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Michael Francis uraufgeführt. Solistin war damals die Widmungsträgerin Anne-Sophie Mutter. Für das Werk wünschte sie sich ein Mozart-Orchester: „Der Verzicht auf einen großen Schlagzeug-Apparat oder umfangreiches Blech führt zwangsläufig zur Konzentration auf das innerste Charakteristikum des Hauptinstruments, und das ist nun mal die Gesanglichkeit der Geige“. Nun erklingt es mit der Deutschen Staatsphilharmonie, Michael Francis und der international renommierten Geigerin Tianwa Yang im Sinfoniekonzert in der Fruchthalle.

Geige im Mittelpunkt

Mit großer Souveränität, kompromisslosem Musikverstand und hinreißenden Interpretationen habe sich Tianwa Yang in kürzester Zeit einen Platz in der Riege der maßgeblichen Geigerinnen erspielt, heißt es in der Vorankündigung. Die Violinkonzerte von Wolfgang Rihm und Jörg Widmann und die Arbeit mit zeitgenössischen Komponisten liegen ihr dabei ebenso am Herzen wie die „Klassiker“ von Beethoven, Brahms, oder Tschaikowski. Ihr Spiel wurde mit zahlreichen Preisen – unter anderem Echo Klassik „Instrumentalistin des Jahres“ und Jahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik – ausgezeichnet.

Die Geige steht auch im Mittelpunkt von Ravels Konzertrhapsodie „Tzigane“. Inspiriert von temperamentvollen Volksweisen schlägt diese virtuose Komposition stilistisch einen Bogen zur Orchesterouvertüre. Mit Brahms 4. Sinfonie und damit dem Gipfel seines orchestralen Schaffens endet das Konzert.

Um 19.15 Uhr beginnt die Einführung im Roten Saal mit Elias Glatzle. Bei den städtischen Veranstaltungen in der Fruchthalle gilt die 3G-Regel, Abstands- und Maskenpflicht entfallen.

Tickets

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, Telefonnummer 0631 3652316; beim Thalia Ticketservice, Telefonnummer 0631 36219814 und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen sowie im Internet unter www.eventim.de.