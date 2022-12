Zur Partnerschaft mit Saint-Quentin und Douzy sucht die Stadt Zeitzeugen, die – anlässlich des Jubiläums des Élysée-Vertrags – Beiträge einreichen können.

Am 22. Januar 1963 unterzeichneten der deutsche Bundeskanzler Konrad Adenauer und der französische Staatspräsident Charles de Gaulle im Pariser Élysée-Palast den „Vertrag über die deutsch-französische Zusammenarbeit“, kurz Élysée-Vertrag genannt.

Vor diesem Hintergrund entwickelte sich die Städtepartnerschaft zwischen Kaiserslautern und Saint-Quentin, die im Oktober 1967 besiegelt wurde. Im selben Jahr entstand auch die Verbindung zwischen Douzy und Mölschbach, damals noch nicht Stadtteil von Kaiserslautern.

Am 22. Januar 2023 jährt sich die Unterzeichnung des Elyséevertrags zum 60. Mal. Mehr als 55 Jahre davon sind in Kaiserslautern, Saint-Quentin und Douzy geprägt durch viele Aktivitäten und großes Engagement. In der Aktion „Zeitzeugen der deutsch-französischen Städtepartnerschaften der Stadt Kaiserslautern“ soll im Jubiläumsjahr des Elyséevertrages das Engagement der lokalen Akteure im Mittelpunkt stehen.

Beiträge in jeglicher Form erwünscht

Interessenten können Beiträge einreichen, in denen sie ihre Erlebnisse, Erfahrungen oder Visionen schildern. Die Form ist frei: Texte, Audio- oder Videodateien, Kollagen, Poster, in deutscher und französischer Sprache. Textbeiträge sollten zwei Din-A4 Seiten, Audio-und Videobeiträge drei Minuten nicht überschreiten.

Die Beiträge sollen in vorab mit den Urhebern abgestimmten nationalen und internationalen Medien veröffentlicht und im Stadtarchiv Kaiserslautern archiviert werden.

Wer sich beteiligen möchte, wird gebeten, sich für weitere Informationen bis spätestens 9. Januar 2023 mit Heide Schmitt, Büro für Städtepartnerschaften, Willy-Brandt-Platz 1, 67657 Kaiserslautern, Telefon 0631 365 4336, E-Mail-Adresse heide.schmitt@kaiserslautern.de, in Verbindung zu setzen.