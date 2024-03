Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So viel Zuversicht gab es schon lange nicht mehr beim TuS Hohenecken. Nach dem starken Auftritt gegen Eintracht Bad Kreuznach will der Tabellenletzte auch die nächste Aufgabe in der Fußball-Verbandsliga entschlossen angehen.

Was Benny Hassenfratz von seiner Mannschaft im Abstiegsduell am Sonntag (15 Uhr) bei Hassia Bingen erwartet, ist angesichts der nach wie vor betrüblichen Tabellensituation klar. „Wir müssen