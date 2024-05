Sabrina Wittmann ist die erste Frau, die eine Männer-Mannschaft im Fußball-Profibereich betreut. Bietet ihr der FC Ingolstadt eine einmalige Chance? Für solche Gedanken hat Wittmann keine Zeit.

Ingolstadt (dpa) - Auch nach ihrer Beförderung zum Coach des Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt will die bisherige U19-Trainerin Sabrina Wittmann im Männer-Bereich bleiben.

«Ich habe in der Vergangenheit noch nie große Zukunftspläne gehabt, es ist alles immer super gelaufen», sagte die 32-Jährige bei ihrer Vorstellung als Interimslösung nach der Freistellung von Michael Köllner. «Ich fühle mich im Männer-Fußball total wohl.» Sie wolle daher auch im Männer-Bereich bleiben.

Wittmann hat aktuell keine Zeit darüber nachzudenken, was ihre Beförderung für eine Bedeutung haben kann. «Ich habe nicht darüber nachgedacht, ob es die einzige oder letzte Chance in meinem Leben ist oder sich noch 40 andere ergeben», sagte sie. Tags zuvor sei alles «Schlag auf Schlag» gegangen, es fühle sich aber «total gut» an.

Wittmann ist erstmal als Interimslösung für die letzten drei Ligaspiele bis zum Saisonende vorgesehen. Das kann sich aber noch ändern. «Man sollte niemals nie sagen im Fußball», versicherte Sportdirektor Ivo Grlic. Wittmann gibt ihr Debüt am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Waldhof Mannheim.