Spannung versprechen die beiden Halbfinal-Partien im Kreispokal Kaiserslautern-Donnersberg am Mittwochabend. Die beiden Vorjahres-Finalisten SV Katzweiler und SV Gundersweiler müssen sich strecken, wenn sie wieder ins Endspiel wollen.

Als Sieger dürfen sich die vier Halbfinalisten bereits jetzt sehen: Sie sind für den Verbandspokal qualifiziert. Der SV Katzweiler hat in dieser Saison bereits bewiesen, dass ein solches Abenteuer durchaus seinen Reiz haben kann. Der aktuelle Tabellenführer der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg schaffte den Einzug in die fünfte Runde, in der sich Oberligist SV Alemannia Waldalgesheim zu einem mühsamen 2:0 gegen den SVK quälte. Das Team von Trainer Alexander Gauch kann also Pokal.

Ob Meisterschaft oder Pokal: Auch Katzweilers Gegner TuS Finkenbach/Waldgrehweiler reitet auf einer Erfolgswelle. Die Meisterschaft in der C-Klasse Nord ist längst Formsache. Die beeindruckende Bilanz: 15 Siege in 15 Spielen bei einer Tordifferenz von 114:7. Damit dürfte auch klar sein, dass David, wenn er denn überhaupt noch einer ist, vor Goliath nicht in Ehrfurcht erstarren muss. Anstoß auf dem Rasenplatz in Finkenbach ist um 18.30 Uhr.

Kampf auf dem Hartplatz

Ein nicht minder verheißungsvolles Spiel steigt am Kaiserslauterer Kniebrech, wenn der VfL Kaiserslautern auf den SV Gundersweiler trifft (Anstoß: 19 Uhr). Auf seinem Hartplatz ist der VfL von Natur aus ein unangenehmer Gegner, doch auch sportlich hat sich das Team unter Trainer Michael Kalckmann längst stabilisiert. Und spricht im Meisterschaftsrennen der B-Klasse Süd ein hörbares Wörtchen mit.

Gegner SV Gundersweiler, der eine starke Saison spielt und in der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg als Tabellenzweiter ebenfalls noch Titelambitionen hegt, wird beim VfL wohl nicht nur spielerische Mittel einsetzen müssen, um erneut in das Kreispokal-Endspiel einzuziehen.

Bereits am Donnerstag zieht der Kreispokal mit dem Halbfinale der zweiten Mannschaften nach. Auch in diesem Wettbewerb ist der TuS Finkenbach/Waldgrehweiler vertreten. Die Zweite empfängt dabei auf dem Rasenplatz in Finkenbach die Zweitvertretung des SV Alsenborn. Vorjahresfinalist SV Katzweiler II trifft zuhause auf die SG Rockenhausen/Dörnbach II. Beide Spiele beginnen um 18.30 Uhr.