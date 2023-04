Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der ellenlangen Liste der Profifußballer des 1. FC Kaiserslautern nimmt ein Niederländer eine Sonderstellung ein. Zum einen, weil der vor 35 Jahren im Alter von erst 49 gestorbene Amsterdamer Jacobus Prins der erste ausländische Profi in der Bundesliga-Geschichte des FCK war. Zum anderen, weil er wegen eines schier unglaublichen Vorfalls in zwei Spielen am 11. und 18. April 1964 nicht eingesetzt werden konnte.

Der „Co“ gerufene zehnmalige niederländische Nationalstürmer von Ajax Amsterdam, zwischen 1963 und 1965 in 36 Ligaspielen neunmal FCK-Torschütze, fehlte in der Aufstellung