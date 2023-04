Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Oberliga-Damen des 1. FC Kaiserslautern haben sich am Sonntag mit dem achten Sieg in Folge in die Winterpause verabschiedet. Beim knappen 91:87 (43:43)-Erfolg gegen den TV Bitburg stach einmal mehr Theresa Schmitt hervor. Sie erzielte 35 Punkte.

„Auch wenn es heute eine tolle Mannschaftsleistung war, muss ich Theresa ein Sonderlob aussprechen“, konstatierte Frauke Woll. Schmitt entschied das Duell gegen TVB-Ass Gina Roller klar für sich.