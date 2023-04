Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Citymanager Hanno Scherer hat am Dienstag erneut die Pläne für einen Wasgau-Markt in der Mainzer Straße scharf kritisiert. Es gebe schon viel zu viel Handelsfläche in der Stadt.

„Ich verstehe nicht, dass außer den Grünen niemand diese Entwicklung ablehnt“, erklärte der frühere Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbands Rheinhessen-Pfalz.