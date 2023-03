Der Chorgesang ist eines seiner Markenzeichen. Fällt der Name Andy Dodt, ist er unweigerlich mit „Forever Young“ verbunden. Einem Chor, dessen Mitglieder alle über 60 Jahre jung sind. In diesen Tagen feiert die Chorgemeinschaft ihr zehnjähriges Bestehen. „Eine Generation mit Durchhaltevermögen“, lobt der Chorleiter Sängerinnen und Sänger, für die gemeinsame Proben und Auftritte einem Bad im Jungbrunnen gleichkommen. Älteren Menschen etwas Gutes tun, ihnen Freude bereiten und sie zum gemeinschaftlichen Singen ermutigen, war seine Intention, als er vor Jahren sein Projekt im Diakonissenheim am Stadtpark aufleben ließ. Mit gut zwei Dutzend Teilnehmern hatte er gerechnet. Dass sich auf Anhieb 130 Personen einfanden, darauf war er nicht gefasst.

Freude am Gesang und an der Bewegung

Neben eigenen Konzerten gab es kaum eine Großveranstaltung in Kaiserslautern, die er nicht mit dem Forever-Young-Chor bereichert hat. Bei den Kaiserslautern Classics, dem Altstadtfest, der Langen Nacht der Kultur oder dem Weihnachtsmarkt: Mit deutschen Schlagern und Rockmusik aus den vergangenen Jahrzehnten hat er sein Publikum begeistert und seine Sänger zur Hochform motiviert. Neben dem Gesang ist es die Freude an der Bewegung, die die Chorgemeinschaft mitschwingen lässt und bis ins Alter fit hält.

Mit Matthias Stoffel, einem Lehrer der Musikschule Kaiserslautern, hat Andy Dodt, der seit vier Jahren in Heidelberg wohnt, in der Chorleitung Verstärkung bekommen. „Wir wechseln uns ab und ich muss nicht mehr jede Woche zur Chorprobe.“ Mit dem Kollegen habe sich das Repertoire des Ü-60-Chors auf Operetten-Melodien, Gospel-Gesang und Volkslieder erweitert.

Auch wenn der Chor gut durch die Corona-Zeit gekommen ist und ihm noch immer 80 Sänger angehören, würde Andy Dodt gerne weitere Interessenten aufnehmen. Chorprobe ist immer dienstags, 10.30 bis 12 Uhr, im Saal der „Kirche Mittendrin“ in der Neuen Eintracht am Kolpingplatz. Anmeldungen direkt in der Chorprobe oder über E-Mail an info@andydodt.de. Bevor der im Herzen noch immer jung gebliebene Vollblutmusiker mit seinem Chor an den nächsten Auftritt denkt, wird die Chorgemeinschaft ihren Geburtstag am Montag in der Gaststätte Licht-Luft feiern. „Wir werden eine Rückschau halten und uns gegenseitig bejubeln.“