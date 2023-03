Die Pfarrei Maria Schutz lädt am Dienstag, 7. März, um 19 Uhr, zur Vorstellung von „Judas“ ein, einem Ein-Mann-Stück von Lot Vekemans. Das Gastspiel des Chawwerusch-Theaters mit Ben Hergl findet im Kirchenraum von Maria Schutz statt.

Seit 2000 Jahren wird Judas für Jesu Tod am Kreuz verantwortlich gemacht. Er gilt als Inbegriff des Verräters und wurde immer wieder als Begründung für Vorurteile und Antisemitismus in jeder Form missbraucht. „In einer inszenierten Show begegnet er leibhaftig dem Publikum und kann endlich für sich selbst sprechen“, so Pastoralreferent Andreas Braun.

Die Produktion des renommierten Herxheimer Chawwerusch-Theaters in der Inszenierung von Ro Tritschler hatte im Herbst 2021 Premiere. Im Stück hört das Publikum, was Judas, einen Zeitgenossen und Verehrer von Jesus von Nazareth, antrieb. Dabei kommt er ganz unsicher daher, modern-unauffällig gekleidet, erst auf den zweiten Blick sieht man ein paar persönliche Attribute: die Kippa auf dem Kopf, das dezente Einstecktuch im Anzug in der gleichen Farbe wie das Shirt unterm Sakko und das kleine Lederarmband mit hebräischen Schriftzeichen.

Er möchte auch gar nicht darauf eingehen, wie es sein kann, dass er Tausende Jahre nach seinem Tod hier stehen kann, er möchte jetzt, nachdem so viele Jahre immer andere über ihn geredet haben, endlich mal selbst sagen, wie es gewesen ist damals in Galiläa und Jerusalem und warum er tat, was er getan hat. Welche Ziele er verfolgte und wie er sich plötzlich als Verursacher eines Geschehens wiederfand, dessen Ausgang er nicht für möglich gehalten hätte.

Info

Karten sind im Pfarrbüro Maria Schutz und an der Abendkasse erhältlich, Telefon 0631 341210.