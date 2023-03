Für eine Verlegung der Bushaltestelle vor der Grundschule Erzhütten in Höhe der katholischen Kirche gegenüber der vorhandenen Haltestelle hat sich der Ortsbeirat Erzhütten/Wiesenthalerhof in seiner Sitzung am Donnerstagabend ausgesprochen.

Damit folgte der Ortsbeirat einer Planvariante, die Patrick Cotie vom städtischen Referat Tiefbau vorgestellt hat. Die sieht gegenüber der Kirche zwischen den Haltestellen auf der Mitte der Fahrbahn der Erzhütter Straße eine bauliche Trennung der Fahrstreifen mittels einer Bordanlage aus Flachbordsteinen als Mittelinsel vor. Das Vorbeifahren an einem haltenden Bus werde dadurch verhindert, sagte Cotie.

Weiter werde durch das Anlegen einer Mittelinsel und die Reduzierung der Fahrbahnbreite die Geschwindigkeit des Autoverkehrs reduziert.

Als Vorteile der Variante verwies der Planer auf eine Reduzierung des Lärms und der Geruchsbelästigung der Klassenräume der Grundschule. Die Grünfläche der Grundschule könne größer angelegt werden. Auch lägen die Bushaltestellen sehr nahe beieinander. Neben der verbesserten Verkehrsraumgestaltung trage die Variante mit einer deutlichen Entsiegelung der Asphaltfläche zum Klimaanpassungskonzept bei, betonte Cotie.