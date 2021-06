Mit 91,2 Prozent wählte der SPD-Parteitag am Samstag in Gensingen (Landkreis Mainz-Bingen) Matthias Mieves auf Platz neun der Landesliste für die Bundestagswahl. Der 34-jährige Diplom-Kaufmann aus Kaiserslautern tritt als Nachfolger von Gustav Herzog im Wahlkreis Kaiserslautern-Kusel-Donnersberg als Direktkandidat an. Herzog war der einzige Sozialdemokrat, der bei den vergangenen Bundestagswahlen in Rheinland-Pfalz ein Direktmandat holte. Mieves sagte in seiner Bewerbungsrede, dass er für den intensiven Wahlkampf seinen „Job an den Nagel gehängt habe“. Zusammen mit anderen Wahlkämpfern sei er schon in mehr als 100 Gemeinden gewesen. Bei der Wahl trat Mieves ohne Gegenkandidaten an. Aktuell sind neun Rheinland-Pfälzer für die SPD im Bundestag. Wenn die Partei schlechter als vor vier Jahren (20,5 Prozent) abschneidet, ist der Listenplatz für Mieves unsicher.