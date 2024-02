Die beiden Männer, die am 1. Februar bei einem Brand in der Straße „In den Rennwiesen“ durch Rauchgase leicht verletzt wurden, konnten das Krankenhaus mittlerweile wieder verlassen. Da ihre Wohnung bei dem Feuer, das nachts in einem Schlafzimmer im Obergeschoss ausbrach, unbewohnbar geworden ist, galt es, eine neue Bleibe für sie zu finden. Die stellte ihnen spontan die Schernau, ein Alten-, Pflege- und Übergangsheim unterhalb von Martinshöhe, zur Verfügung, wie Ortsbürgermeister Hartwig Schneider am Freitagabend in der Gemeinderatssitzung berichtete. Schneider hat die beiden Männer aus dem Krankenhaus abgeholt und freut sich, dass für sie so schnell eine Unterkunft vor Ort gefunden werden konnte.