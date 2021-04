Die Bogensportler aus dem Landkreis sehen gezwungenermaßen einer ruhigen Saison 2020/21 entgegen. Außer der Ersten Bundesliga sind in allen anderen Ligen die Wettbewerbe abgesagt. Der Wechsel vom Freilandtraining in die Halle hält einige Klippen bereit. Betroffen davon sind der SV Bruchmühlbach und der SSV Katzweiler.

Wirklich viel Hoffnung auf eine weitgehend normale Saison hatten die Bogensportler ohnehin nicht. Nun steht fest: In der Bundesliga Bogen finden nur in der Ersten Liga die Wettkämpfe statt. Alle Ligen darunter werden in der Saison 2020/21 nicht bestritten, die Tabellenstände werden eingefroren. Das hat der Deutsche Schützenbund (DSB) entschieden. In den unteren Ligen sehen sich die Vereine kaum in der Lage, Wettkämpfe in diesen außergewöhnlichen Zeiten unter besonderen Bedingungen durchzuführen, lautet die Begründung des DSB.

Ausfall der Wettkämpfe

„Für uns in der Oberliga bedeutet dies in letzter Konsequenz ebenfalls den Ausfall der Wettkämpfe. Wir könnten als Landesverband zwar eine Oberliga stattfinden lassen, Aufstiege wären dann aber nicht möglich“, hat Michael Zahm vom SV Bruchmühlbach die Entscheidung fast schon erwartet. „Zumal wir uns mit der gleichen Problematik wie die Vereine der Zweiten Bundes- und Regionalliga konfrontiert sehen. Aktuell haben wir keine Freigabe für die Miesauer Halle zur Durchführung des Wettkampfs“, verweist Zahm darauf, dass ein Oberligakampf eine Halle mit einer Freigabe für 70 Personen benötigt, um allein die Mannschaften, die Kampfrichter und das Personal des Ausrichters unterzubringen.

Die Herausforderung annehmen

Keine Wettkämpfe bedeutet für die Bogensportler nun nicht, dass sie sich entspannt aufs Training konzentrieren können, um möglichst gestärkt in der nächsten Saison durchzustarten. Der Wechsel vom mittlerweile wieder gut funktionierenden Freilandtraining in die Halle hält für die Vereine einige Klippen bereit. „Maximal sechs Sportler dürfen aktuell in unsere Halle“, sieht Zahm das anlaufende Training in der Turn- und Festhalle der Grundschule Bruchmühlbach ohne stramme Organisation kaum machbar. „Wir werden mit fixen Plänen arbeiten müssen und noch schauen, wie wir Trainingszeit für jeden einzelnen Sportler bereitstellen können“, ist Zahm aber gewillt, die Herausforderung anzunehmen.

Trainingspfeile fliegen

Der SSV Katzweiler, der mittlerweile seine Trainingspfeile unter Auflagen in der Lautertalhalle in Katzweiler fliegen lässt, hatte über Sommer mit großen Problemen beim Freilandtraining zu kämpfen. Normalerweise trainiert der Verein in Sambach auf dem Sportplatz. Der war nur mit einem Mal nicht wegen erhöhten Corona-Auflagen gesperrt, sondern wegen dem Nichtvorliegen einer baurechtlichen Freigabe zum Bogenschießen. „Uns war nicht bewusst, dass wir diese Freigabe brauchen“, ist Alexander Stein vom SSV Katzweiler froh, dass mit tatkräftiger Unterstützung des Bürgermeisters von Katzweiler mittlerweile ein entsprechender Bauantrag bei den Behörden eingereicht werden konnte. „Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr dann endlich wieder im Freien trainieren können“, sieht er nun den Ausfall der Wettkämpfe ganz entspannt und sagt: „So trifft uns die Misere wenigstens nicht im Bereich der Ligamannschaft.“

Immerhin gibt es Fernkämpfe

Ob in diesem Jahr überhaupt Meisterschaften stattfinden, ist ziemlich fraglich. „Eine Vereins- und Kreismeisterschaft lässt sich noch irgendwie, etwa verteilt über mehrere Tage, durchführen. Für eine Landesmeisterschaft oder die Deutsche wird das spannend“, ist Michael Zahm skeptisch, ob es in diesem Jahr überhaupt noch ein direktes „Duellieren“ mit anderen Sportlern geben wird. Genau wie alle anderen ist er aber froh, dass er seinen Sport überhaupt ausüben kann. Immerhin gibt es wenigstens die Fernkämpfe, die Trainingsmeisterschaften, die der Bogensportler Timo Heydasch aus Wuppertal ins Leben gerufen hatte.

In der Freisaison hatten sich unter www.bogen-timo.de 84 Vereine aus ganz Deutschland zum Fernkampf angemeldet. Mit dabei auch der SV Bruchmühlbach, der auch bei der im Oktober startenden Hallensaison wieder beteiligen wird.

