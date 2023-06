Auf der Freilichtbühne Katzweiler steht in diesem Jahr unter anderem das vielumjubelte Stück „Das Wunder von Bern“ auf der Agenda. Nun waren die Darsteller der 54er Weltmeistermannschaft gemeinsam mit ihrem Trainer „Sepp Herberger“ im FCK-Museum auf dem Betzenberg zu Gast.

Dass die Besucher die historischen Trikots trugen, versteht sich von selbst. „Unsere Mannschaft hat den Geist der echten Berner Helden eingesogen“, sprach Ulla-Britt Leisengang, Freilichtspiele Katzweiler, von einem runden Besuch und von der Erkenntnis, dass mit Martin Scheidt, der im Spiel auf der Freilichtbühne Fritz Walter verkörpert, fast ein Double am Ball sei. Sicher nicht, was das Fußballerische angeht. Aber neben der lebensgroßen Statue von Fritz Walter kam doch eine erstaunliche Ähnlichkeit ans Licht. Ob nun auch die aktuellen FCK-Fußballer einen Gegenbesuch beim „Wunder von Bern“ auf der Freilichtbühne in Katzweiler antreten?