Der in Bad Dürkheim lebende und früher am Klinikum in Ludwigshafen in verantwortlicher Position beschäftigte Hans Christoph Niesel hat ein faszinierendes Buch über die (Kultur-)Geschichte des Schmerzes und der Schmerztherapie geschrieben. Frank Pommer hat sich mit Niesel unterhalten.

Herr Niesel, was passiert in unserem Körper, wenn wir Schmerzen haben?

Das ist ein Mitreagieren de facto aller Zellen, in denen wir Wahrnehmungen haben. Das heißt also,